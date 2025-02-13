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11:29, 13 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин отказался сообщать о готовящемся теракте в аэропорту и получил штраф

В ЯНАО суд оштрафовал мужчину, промолчавшего о подготовке поджога вертолета
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО) суд оштрафовал 30-летнего местного жителя, который не сообщил в органы власти о готовящемся теракте в аэропорту Ноябрьска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Россиянина признали виновным по статье 205.6 («Несообщение о преступлении») УК РФ.

По данным суда, в сентябре 2024 года осужденный общался в социальных сетях со знакомым и узнал, что двое подростков хотят поджечь вертолет в аэропорту Ноябрьска. Однако он решил не сообщать об этом в компетентные органы.

В ночь на 11 сентября двое несовершеннолетних уничтожили вертолет Ми-8Т в аэропорту Ноябрьска. Один из подростков признался, что с ними в мессенджере связался неизвестный и пообещал 20 тысяч долларов за уничтожение вертолета. После этого подростки проникли на площадку и там подожгли воздушное судно. Преступление они сняли на видео. Однако куратор перестал выходить с ними на связь, деньги не выплатил и удалил переписку.

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