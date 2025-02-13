США допустили признание потери Украиной территорий

Спецпосланник Келлог: Потерю Украиной территорий зафиксируют в соглашении

Потеря Украиной территорий будет зафиксирована в соглашении. Такое развитие событий допустил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, передает «Интерфакс-Украина».

«Будет определенное соглашение о потенциальной потере территории. Но послушайте, вам не обязательно признавать это. Когда СССР покорил страны Балтии, мы никогда не говорили, что они владеют этими странами. Мы говорили, что они находились под господством [СССР]», — сказал он.

Келлог подчеркнул, что на вопрос принадлежности территорий нужно смотреть в долгосрочной перспективе, однако он остается «частью переговоров». По его словам, всем сторонам конфликта необходимо заключить долгосрочное и «очень, очень устойчивое» соглашение по безопасности.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что он ждет проведения с союзниками США по Североатлантическому альянсу честного разговора по конфликту на Украине. «Моя роль как представителя США заключается в том, чтобы говорить реальные вещи о ходе украинского конфликта», — сказал он.