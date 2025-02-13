Стал известен новый кандидат на роль Дамблдора

Актер Джон Литгоу стал кандидатом на роль Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Американский актер Джон Литгоу, известный по ролям в сериале «Декстер» и фильме «Конклав», попал в список кандидатов на роль Альбуса Дамблдора в новом проекте по «Гарри Поттеру». Об этом сообщает портал Deadline.

По информации источника, Литгоу сейчас является главным кандидатом на роль директора школы волшебства «Хогвартс» в сериале о приключениях юного волшебника. Сейчас актер находится в финальной стадии переговоров со студией Warner Bros.

Также на роль Дамблдора рассматривались актеры Марк Райлэнс и Марк Стронг. Подробности и результаты переговоров с ними не сообщаются.

Ранее стало известно, что актер из оригинальной серии фильмов про «Гарри Поттера» заявил о желании сыграть Гермиону.