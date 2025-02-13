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12:08, 13 февраля 2025Россия

Суд поддержал Росприроднадзор в требовании с предприятия «Мираторга» миллионов рублей

Арбитражный суд обязал свинокомплекс «Мираторга» выплатить два миллиона рублей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Арбитражный суд Курской области поддержал Росприроднадзор в требовании с входящего в группу компаний «Мираторг» предприятия двух миллионов рублей. ЗАО «Свинокомплекс Короча» обязали выплатить крупную сумму за негативное воздействие на окружающую среду, пишет БЕЛ.RU.

Речь идет о нарушениях экологического законодательства, которые нашли на предприятии еще в 2020 году. Их устранили, но в Росприроднадзоре позднее сочли, что расчеты по НВОС (плата за негативное воздействие на окружающую среду — прим. Ленты.ру) произвели неверно.

В итоге за 2022 год компании выставили счет на доплату к ранее выставленному требованию в размере 1 708 120 рублей. Свинокомплекс проигнорировал его, набежали пени.

Последовал суд, который поддержал позицию природоохранного ведомства, и удовлетворил иск. Теперь ЗАО «Свинокомплекс Короча» должно выплатить 2 014 215,19 рубля.

В 2021 году сообщалось, что на одном из предприятий холдинга «Мираторг» в Корочанском районе Белгородской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Речь шла о площадке «Бородок-2».

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