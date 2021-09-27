На предприятии «Мираторга» обнаружена вспышка опасного вируса

Вспышку африканской чумы свиней (АЧС) зафиксировали на одном из предприятий холдинга «Мираторг». Пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежкой, Белгородской и Липецкой областям сообщила о 30 случаях опасного вируса в Корочанском районе, передает ТАСС.

Генетический материал АЧС обнаружили при проверке свиней на площадке «Бородок-2» предприятия ООО «Мираторг-Белгород». По данным управления, территорию признали эпизоотическим очагом (местом пребывания источника вируса, где возможно его дальнейшее распространение, — прим. «Ленты.ру») и установили карантин — зону в радиусе пяти километров определили особо опасной, а в радиусе десяти километров будут проводиться наблюдения. Сотрудники предприятия занимаются ликвидацией вспышки вируса.

АЧС — инфекционное заболевание, которое могут переносить зараженные или уже выздоровевшие животные. Обычно вирус проникает в организм вместе с пищей, через раны на коже, слизистую оболочку или укусы насекомых. Инкубационный период болезни — две недели. Случаев заболевания человека этой инфекцией пока не было, но ученые не исключают такого риска — вирус развивается непредсказуемо и склонен к мутациям.

В августе крупную вспышку АЧС зафиксировали в Доминиканской Республике. Стремительное распространение заболевания поставило под угрозу свиноводство — одну из главных отраслей страны. Власти потребовали убить более полумилиона животных, чтобы обезопасить местное население от вируса и не допустить повторения эпидемии 1978 года, когда пришлось уничтожить весь домашний скот в стране.