Названа сумма расходов Европы на защиту Украины за 10 лет

Bloomberg: Защита Украины и расходы на свои армии обойдутся Европе в $3,1 трлн

Если планы президента США Дональда Трампа относительно европейской безопасности будут исполнены в тех же контурах, в которых он представляет сейчас, Евросоюзу придется за десять лет потратить 3,1 триллиона долларов на защиту Украины и расширение своих армий. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, такие расходы окажутся тяжелым бременем для Евросоюза, но растущее понимание того, что на США больше нельзя положиться, заставляют пойти на них, ведь цена бездействия с учетом обстановки на границах окажется больше.

Так, восстановление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обойдется примерно в 175 миллиардов долларов в ближайшее десятилетие. Миротворческий контингент в размере 40 тысяч человек может потребовать еще 30 миллиардов долларов, при этом президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что для сдерживания России нужно гораздо больше.

Остальные средства необходимы на производство артиллерийских запасов, систем противовоздушной обороны и ракетных систем. Такие расходы позволят укрепить восточный флаг и подготовят вооруженные силы блока к быстрому развертыванию.

