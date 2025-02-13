The Independent: Сын Маска вытер козявку о стол Трампа в Овальном кабинете

Сын американского миллиардера и руководителя Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска по имени X Æ A-Xii вытер козявку о стол американского президента Дональда Трампа в Овальном кабинете. Видеозапись соответствующих кадров с совместной пресс-конференции Трампа и Маска публикует The Independent.

«Четырехлетний сын Илона Маска, подражая своему отцу-миллиардеру и ковыряясь в носу в Овальном кабинете, затмил всех на пресс-конференции с президентом Дональдом Трампом во вторник», — говорится в публикации.

Пока Маск выступал и отвечал на вопросы представителей прессы, его сын корчил рожицы, ковырял в носу и перебивал отца. На видео также попали кадры, на которых X Æ A-Xii вытирает палец о стол Resolute, который был подарен 19-му президенту США Ратерфорду Хейсу королевой Викторией в 1880 году.

В 2020 году певица Граймс родила от Илона Маска сына X Æ A-XII. В конце 2021 года у пары появилась дочь по имени Экза Дарк Сайдириэль, которую выносила суррогатная мать. Всего за несколько месяцев до рождения дочери Маск объявил, что они с Граймс расстались, но «по-прежнему любят друг друга, часто видятся и в отличных отношениях».