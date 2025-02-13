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17:15, 13 февраля 2025Мир

Трамп анонсировал введение новых взаимных пошлин

Трамп заявил, что 13 февраля введет зеркальные пошлины против торговых партнеров
Семен Александров (редактор)

Фото: Al Drago - Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что 13 февраля введет зеркальные пошлины против торговых партнеров. Об этом сообщает Reuters.

«Три отличные недели, возможно самые лучшие, но сегодня большой день: зеркальные пошлины!!! Сделаем Америку снова великой!!!», — заявил американский лидер в соцсети Truth Social.

Ранее Япония обратилась к Вашингтону с просьбой освободить ее стальную и алюминиевую продукцию от 25-процентных пошлин, которые ввел нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Ряд торговых партнеров США, включая Японию, получили беспошлинные квоты в годы правления Джо Байдена, однако Трамп отменил это исключение.

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