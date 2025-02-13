Трамп анонсировал введение новых взаимных пошлин

Трамп заявил, что 13 февраля введет зеркальные пошлины против торговых партнеров

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что 13 февраля введет зеркальные пошлины против торговых партнеров. Об этом сообщает Reuters.

«Три отличные недели, возможно самые лучшие, но сегодня большой день: зеркальные пошлины!!! Сделаем Америку снова великой!!!», — заявил американский лидер в соцсети Truth Social.

Ранее Япония обратилась к Вашингтону с просьбой освободить ее стальную и алюминиевую продукцию от 25-процентных пошлин, которые ввел нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Ряд торговых партнеров США, включая Японию, получили беспошлинные квоты в годы правления Джо Байдена, однако Трамп отменил это исключение.