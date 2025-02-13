Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Юнион
Сегодня
20:45 (Мск)
Аякс
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Ференцварош
Сегодня
20:45 (Мск)
Виктория Пльзень
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
Порту
Сегодня
23:00 (Мск)
Рома
Лига Европы|1/16 финала. 1-й матч
11:08, 13 февраля 2025Спорт

Тренер сборной Канады назвал величайшего хоккеиста в истории команды

Тренер сборной Канады Купер назвал Кросби величайшим игроком в истории команды
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Сидни Кросби

Сидни Кросби. Фото: David Gonzales / Reuters

Главный тренер сборной Канады Джон Купер назвал величайшего хоккеиста в истории команды. Его слова приводятся на странице в социальной сети X журналиста Эрика Энджелса.

Специалист удостоил этого звания нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби. По его мнению, талант хоккеиста должен быть увековечен.

Кросби был признан лучшим игроком первого матча Турнира четырех наций против Швеции. Встреча завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 4:3. Кросби отметился тремя результативными передачами.

Ранее канадский портал Sportsnet поставил Кросби на первое место в списке лучших игроков XXI века. Вторым стал российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. На третьем месте расположился форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Курс рубля взлетел

      В ВСУ пожаловались на проблемы с укреплениями и мотивацией

      На Украине ввели санкции против нескольких олигархов

      План по объединению двух автогигантов потерпел окончательный крах

      В Госдуме назвали возможное место встречи Путина и Трампа

      Врачи не поверили в смертельно опасную болезнь девушки из-за ее возраста

      Цены на один вид жилья в России резко пошли вверх

      Россиянин отказался сообщать о готовящемся теракте в аэропорту и получил штраф

      Артемий Лебедев предостерег россиян от опасного мнения о Западе

      Названа способная перехватить российский «Орешник» система ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше