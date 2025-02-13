Тревел-блогер из России раскрыл стоимость бюджетного годичного путешествия по Азии

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой раскрыл стоимость бюджетного годичного путешествия по Юго-Восточной Азии. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что речь пойдет о путешествиях в следующих странах: Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Малайзия. По его словам, в каждой из них можно недорого отдохнуть.

«Самые потрясающие и одновременно самые дешевые приключения проходят автостопом с палаткой, — добавил блогер. — Таким образом, деньги тратятся только на еду, что в странах Юго-Восточной Азии не так уж много. Для таких передвижений хватит 20 тысяч рублей в месяц».

По словам россиянина, комфорта будет минимум, зато приключений хватит на всю жизнь. «Можно даже обойтись без палатки, — продолжил он. — Есть волонтерские программы, где можно жить совершенно бесплатно месяцами, например, работая на ферме по три-четыре часа в день».

Ранее российская туристка побывала в Таиланде и развенчала распространенные мифы о стране. В числе популярных «страшилок» автор назвала антисанитарию в лотках с уличной едой.

