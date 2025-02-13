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15:08, 13 февраля 2025Путешествия

Турист получил отек мозга после укуса комара на популярном курорте Азии

Британский турист заболел вирусным энцефалитом после укуса комара на Бали
Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Британский турист заболел вирусным энцефалитом и получил отек мозга после укуса комара на индонезийском острове Бали. Об этом пишет таблоид The Sun.

По данным издания, в январе Эндрю Корт из Бакстона приехал на азиатский курорт навестить своего приятеля перед началом новой работы и вскоре почувствовал недомогание. Мужчина подумал, что у него лихорадка денге — популярная на острове тропической болезнь, распространяемая инфицированными комарами. Однако после того, как у туриста случилось несколько припадков, его срочно доставили в больницу, где провели ряд тестов.

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Врачи выяснили, что у Корта была не лихорадка денге, а пневмония и вирусный энцефалит, вызывающий отек мозга. Друг британца Зик Скотт рассказал, что мужчина перестал узнавать собственную мать. Медицинская страховка путешественника закончилась за неделю до его болезни, и сейчас его семья пытается собрать 50 тысяч фунтов стерлингов (около 5,8 миллиона рублей), чтобы покрыть расходы на лечение и перевезти пациента домой в Бакстон.

Ранее австралийская радиоведущая Джоди Одди поехала отдыхать на Бали, заболела во время отпуска и описала этот опыт словами «хуже, чем роды». Из-за опоясывающего лишая она покрылась красной сыпью.

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