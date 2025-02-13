Bloomberg: Украина попросила США разрешить закупки оружия за счет активов России

Украинские чиновники попросили США разрешить им использовать российские активы на 300 миллиардов долларов для покупки оружия американского производства. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отметили собеседники агентства, идея изъятия активов и использования их для закупки американского оружия затрагивалась на нескольких встречах между Украиной, некоторыми ее союзниками и командой президента США Дональда Трампа в последние недели.

Кроме того, идею также напрямую предложили Трампа, однако источник заявил, что нет никаких признаков того, что президент поддерживает предложение.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен креативно использовать замороженные российские активы для помощи Украины. По ее мнению, это позволит показать Кремлю, «что чем дольше война, тем выше цена для России». Она отметила, что продлевать заморозку активов чрезвычайно важно, но следует продолжать думать над тем, как еще можно использовать эти деньги.