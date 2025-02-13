Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:16, 13 февраля 2025Бывший СССР

Украина попросила США разрешить закупки оружия за счет активов России

Bloomberg: Украина попросила США разрешить закупки оружия за счет активов России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Украинские чиновники попросили США разрешить им использовать российские активы на 300 миллиардов долларов для покупки оружия американского производства. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отметили собеседники агентства, идея изъятия активов и использования их для закупки американского оружия затрагивалась на нескольких встречах между Украиной, некоторыми ее союзниками и командой президента США Дональда Трампа в последние недели.

Кроме того, идею также напрямую предложили Трампа, однако источник заявил, что нет никаких признаков того, что президент поддерживает предложение.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен креативно использовать замороженные российские активы для помощи Украины. По ее мнению, это позволит показать Кремлю, «что чем дольше война, тем выше цена для России». Она отметила, что продлевать заморозку активов чрезвычайно важно, но следует продолжать думать над тем, как еще можно использовать эти деньги.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

      Евросоюз обвинили в неспособности урегулировать конфликт на Украине

      Маск решил ночевать в Белом доме из-за тяжелой работы в новом департаменте

      В США раскрыли план Трампа по Украине

      Стало известно о новых санкциях Швейцарии против России

      В Белоруссии заявили об атаке беспилотников в находящемся рядом российской границей городе

      Трамп оценил рейтинг Зеленского среди украинцев

      Трамп отказался раскрыть свой план урегулирования на Украине

      Российский боец в одиночку сжег украинский БТР

      В России сочли заявления шефа Пентагона «холодным душем» для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше