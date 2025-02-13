Украинские военные пришли в шок из-за переговоров по урегулированию без Украины

Times: Украинские военные пришли в шок из-за переговоров по Украине без Киева

Украинские военные пришли в шок из-за начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине беседой между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом без участия Киева. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Times.

«Ситуация не из приятных. Переговоры об Украине без Украины», — приводятся в публикации слова собеседника.

В издании добавили, что на Украине также беспокоятся из-за того, что за переговорным столом не присутствует Европа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонок Трампа Путину без консультаций с Киевом не очень приятен для Украины. Он также выразил надежду, что Москва и российское руководство не являются для Трампа большим приоритетом, чем Украина.