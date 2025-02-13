Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:00, 13 февраля 2025Бывший СССР

Украинские войска нанесли 12 ударов по встречавшим МАГАТЭ машинам

МО РФ: ВСУ нанесли 12 ударов по встречавшим МАГАТЭ автомобилям России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 12 ударов по автомобилям, сопровождавшим миссию МАГАТЭ для ротации на Запорожскую АЭС. Об этом российское Минобороны (МО) написало в своем Telegram-канале.

«Всего противник произвел 12 воздействий по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что срыв проведения ротации произошел именно из-за преднамеренных действий ВСУ. Российская сторона, в свою очередь, выполнила все обязательства по обеспечению безопасности экспертов.

Ранее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС отменили ротацию инспекторов МАГАТЭ из-за интенсивной военной активности. Он назвал «совершенно неприемлемым», что сотрудники организации подвергаются такой опасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ после разговора Путина и Трампа выпустили по России десятки дронов. Жители атакованного Липецка публиковали видео взрывов

      Названы угрожающие НАТО российские подлодки

      В МИД оценили мирные инициативы Ватикана по Украине

      У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание

      Суд отклонил иск о возвращении на СВО арестованной жене бывшего мэра российского города

      Цены на тюльпаны в России взлетели

      Нефтяные компании пожаловались на отказ РЖД принимать их грузы

      Вдову Караченцова экстренно госпитализировали

      Украинская спортсменка-чемпионка сделала заявление об участии Большунова в гонке в Италии

      Экс-российский госслужащий сотрудничал с СБУ и получил срок в колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше