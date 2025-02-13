Украинские войска нанесли 12 ударов по встречавшим МАГАТЭ машинам

МО РФ: ВСУ нанесли 12 ударов по встречавшим МАГАТЭ автомобилям России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 12 ударов по автомобилям, сопровождавшим миссию МАГАТЭ для ротации на Запорожскую АЭС. Об этом российское Минобороны (МО) написало в своем Telegram-канале.

«Всего противник произвел 12 воздействий по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что срыв проведения ротации произошел именно из-за преднамеренных действий ВСУ. Российская сторона, в свою очередь, выполнила все обязательства по обеспечению безопасности экспертов.

Ранее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС отменили ротацию инспекторов МАГАТЭ из-за интенсивной военной активности. Он назвал «совершенно неприемлемым», что сотрудники организации подвергаются такой опасности.