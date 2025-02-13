В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил AHS Krab

Спецназ Росгвардии уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) AHS Krab в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве, предоставив видео.

На кадрах операторы беспилотных летательных аппаратов при помощи дрона-камикадзе уничтожили САУ польского происхождения.

55-миллиметровую САУ Krab производит военное предприятие Huta Stalowa Wola. Она считается главной ударной силой артиллерии Польши.

Ранее в Харьковской области спецназ Росгвардии уничтожил боеприпасы Вооруженных сил Украины.

