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12:15, 13 февраля 2025Силовые структуры

Уничтожение AHS Krab спецназом Росгвардии попало на видео

В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил AHS Krab
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Спецназ Росгвардии уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) AHS Krab в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве, предоставив видео.

На кадрах операторы беспилотных летательных аппаратов при помощи дрона-камикадзе уничтожили САУ польского происхождения.

55-миллиметровую САУ Krab производит военное предприятие Huta Stalowa Wola. Она считается главной ударной силой артиллерии Польши.

Ранее в Харьковской области спецназ Росгвардии уничтожил боеприпасы Вооруженных сил Украины.

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