Росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Росгвардия уничтожила склад боеприпасов и вооружение ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области спецназ Росгвардии уничтожил боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, при помощи средств объективного контроля росгвардейцы обнаружили место дислокации украинских военных и склад боеприпасов. ВСУ пытались заглушить БПЛА Росгвардии при помощи комплекса подавления беспилотников, но не смогли. Личный состав, вооружение и боеприпасы ВСУ были уничтожены.

Ранее росгвардейцы уничтожили украинские беспилотники в небе над Донецкой народной республикой (ДНР).