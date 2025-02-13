В Китае заявили о разочаровании Украины после разговора Трампа и Путина

Замглавреда Global Лю Хун: Украина разочарована после разговора Трампа и Путина

Украина, безусловно, разочарована после телефонного разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, США фактически ее бросили. Об этом заявил заместитель главного редактора журнала Global Лю Хун, пишет РИА Новости.

«Одна из сторон, безусловно, будет глотать горькие слезы. Ведь реальность жестока: то, чего не добился на поле боя, не стоит ожидать получить за переговорным столом», — отметил он.

Эксперт добавил, что Украина возлагала большие надежды на западных партнеров и сейчас разочарована.

Ранее в Кремле подтвердили, что президенты России и США провели телефонные переговоры.