Профессор Масала: Переговоры по Украине будут вестись без Европы и Киева

Переговоры по Украине будут вестись без Европы и Киева, что является провалом для европейских стран и указывает на победу России. Об этом заявил профессор международной политики в Университете федеральных вооруженных сил в Мюнхене Карло Масала в беседе с Bild.

«Мы остались ни с чем. Так же, как у нас не было стратегии на эту войну в течение трех лет, у нас теперь нет стратегии на период после нее. Это горько. Это огромный провал», — отметил Масала.

По словам эксперта, президент России Владимир Путин «выиграл эту войну», так как вынудил Вашингтон выйти из конфликта. Масала добавил, что США и Россия будут вести мирные переговоры «через головы украинцев и европейцев», которым придется смириться с их результатами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об участии стран Европы в переговорах по Украине пока преждевременно.

