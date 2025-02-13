В Кремле ответили на вопрос об обсуждениях Путиным и Трампом статуса Зеленского

Песков: Путин и Трамп не обсуждали правовой статус Зеленского в ходе разговора

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали правовой статус украинского лидера Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора 12 февраля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это никак не затрагивалось», — ответил он на вопрос об обсуждениях. Также Песков опроверг и обсуждение вопросов взаимоотношений с Европой.

Ранее Зеленский прокомментировал разговор Трампа и Путина фразой «это не очень приятно». Он отметил, что не считает, что Москва и российское руководство являются большим приоритетом для Трампа, чем Киев.