Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:20, 13 февраля 2025Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос об обсуждениях Путиным и Трампом статуса Зеленского

Песков: Путин и Трамп не обсуждали правовой статус Зеленского в ходе разговора
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали правовой статус украинского лидера Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора 12 февраля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, это никак не затрагивалось», — ответил он на вопрос об обсуждениях. Также Песков опроверг и обсуждение вопросов взаимоотношений с Европой.

Ранее Зеленский прокомментировал разговор Трампа и Путина фразой «это не очень приятно». Он отметил, что не считает, что Москва и российское руководство являются большим приоритетом для Трампа, чем Киев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это не очень приятно». Зеленский признал, что Трамп первым делом созвонился не с ним, а с Путиным

      49-летняя Тина Канделаки показала внешность без макияжа

      Игрока клуба АПЛ заподозрили в получении желтой карточки в качестве подарка брату

      В одном аэропорту на юге России ввели ограничения на полеты

      Названы районы Москвы с самой медленной продажей жилья

      В российском городе мужчина провалился сквозь землю

      Туристы начнут платить вдвое больше за возможность увидеть популярный город Европы

      Науседа опроверг слова Зеленского о скоплении российских войск у границы с Литвой

      Рособрнадзор заявил о недоработке проекта о баллах по русскому для детей мигрантов

      Защита попросила об условном наказании для «королевы марафонов» по делу о неуплате налогов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше