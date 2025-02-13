Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 13 февраля 2025Мир

В Кремле ушли от ответа на вопрос о количестве разговоров Путина и Трампа

Песков не раскрыл, каким по счету был телефонный разговор Путина и Трампа
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Official White House Photo / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не раскрыл, каким по счету был телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Его слова передает РИА Новости.

«Эту тему мы не комментируем», — отметил пресс-секретарь российского лидера, уйдя от ответа на вопрос о наличии предшествовавших переговоров и их количестве.

Ранее Песков отметил, что телефонный разговор Путина и Трампа был важным, так как лидеры государств не общались несколько лет.

12 февраля президент США заявил, что провел переговоры с Путиным. По его словам, среди затронутых тем были мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Инвесторы мечтали о таком сценарии». Доллар рухнул ниже 90 рублей после разговора Путина и Трампа

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      Из курских музеев на фоне обстрелов вывезли ценные экспонаты

      Обвиняемому в растрате вице-губернатору российского региона ужесточили меру пресечения

      Хаматова назвала Смольянинова своим братом

      Россияне назвали главные проявления любви

      Участника ОПГ приговорили к 14 годам за попытку продажи 30 килограмм наркотиков

      Россиянина задержали по подозрению в сексуальном насилии над племянницей

      Российская волейболистка покинет команду после драки с иностранной одноклубницей

      В СВР предложили провести исторический анализ возможности раздела Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше