В Кремле ушли от ответа на вопрос о количестве разговоров Путина и Трампа

Песков не раскрыл, каким по счету был телефонный разговор Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не раскрыл, каким по счету был телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Его слова передает РИА Новости.

«Эту тему мы не комментируем», — отметил пресс-секретарь российского лидера, уйдя от ответа на вопрос о наличии предшествовавших переговоров и их количестве.

Ранее Песков отметил, что телефонный разговор Путина и Трампа был важным, так как лидеры государств не общались несколько лет.

12 февраля президент США заявил, что провел переговоры с Путиным. По его словам, среди затронутых тем были мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.