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08:27, 13 февраля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали об отходе ВСУ с некоторых позиций близ Белогоровки

Марочко: ВСУ отходят со своих позиций близ Белогоровки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Globallookpress.com

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отходят со второстепенных позиций близ Белогоровки и ведут в основном позиционные бои. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«За последнее время активные действия ВС РФ в районе Белогоровки привели к ослаблению ВФУ. (...) На некоторых участках отмечена перегруппировка противника и оставление второстепенных позиций», — написал Марочко.

По его словам, ВСУ экономят боеприпасы, а у населенного пункта идет динамика к сокращению личного состава и техники подразделений.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Пристине. В результате потери ВСУ составили до отделения личного состава, также были уничтожены два автомобиля, передвижная электростанция и полевая кухня.

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