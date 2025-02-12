Марочко: ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Пристине

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Пристине. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«По агентурным данным была получена информация о прибытии в населенный пункт Пристин очередного пополнения для украинских боевиков и размещения их в местном ДК. Данная информация была проверена средствами объективного контроля», — рассказал Марочко.

После этого российские войска нанесли удар по противнику при помощи трех дронов. В результате потери ВСУ составили до отделения личного состава, также были уничтожены два автомобиля, передвижная электростанция и полевая кухня.

Марочко также заявил о наращивании Вооруженными силами (ВС) России силы ударов по ВСУ на сватовско-кременском участке фронта. По его словам, армии РФ удалось добиться увеличения поражения целей почти в два раза.

