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12:12, 13 февраля 2025Бывший СССР

В Минобороны Украины заявили о службе 18-летних только на боевых должностях

Спикер Минобороны Украины Лазуткин: 18-летние набираются только на боевые посты
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Молодые люди до 24 лет, подписавшие контракт на службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ), набираются на должности стрелков, пулеметчиков и разведчиков. О службе 18-летних в украинской армии только на боевых постах заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Четко обозначены должности. Это должности боевые, это должности, предусматривающие риск», — заявил представитель оборонного ведомства.

Среди должностей, на которых могут служить молодые люди, Лазуткин назвал должности стрелка, гранатометчика, разведчика и снайпера.

Ранее на возможность служить в ВСУ по контрактам для молодых людей до 24 лет только в пехоте обратила внимание украинская пресса. Как следует из документов, молодые украинцы не могут выбрать воинские соединения, не находящиеся на фронте, — например, в войсках противовоздушной обороны или на флоте.

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