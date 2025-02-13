В офисе Зеленского рассказали о проблемах в отношениях с Трампом

Глава ОП Украины Ермак: Наладить отношения с командой Трампа непросто

Администрации президента Украины Владимира Зеленского непросто наладить отношения с командой лидера США Дональда Трампа. О проблемах в двусторонней коммуникации с Вашингтоном рассказал в беседе с Financial Times глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак.

Как следует из публикации, руководитель администрации украинского президента заявил, что Киев продолжает попытки установить тесный контакт с командой Трампа, однако это пока не удалось.

Он добавил, что взаимодействие украинских властей с администрацией экс-президента США Джо Байдена было гораздо проще.

Ранее Зеленский заявил, что звонок Трампа российскому лидеру Владимиру Путину без консультаций с Киевом не очень приятен для Украины. Он также выразил надежду, что Москва и российское руководство не являются для Трампа большим приоритетом, чем Киев.