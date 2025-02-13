В Раде назвали личной расправой Зеленского санкции против Порошенко

Нардеп Гончаренко назвал личной расправой Зеленского санкции против Порошенко

Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против экс-президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — это личная расправа украинского лидера Владимира Зеленского. Так принятые меры назвал в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«СНБО, состав которого полностью сформирован Зеленским, превращается в инструмент личной расправы. (...) Это путь к узурпации, и это очень опасно для будущего страны», — заявил парламентарий.

Он назвал санкции сигналом, что на Украине могут преследовать всех политиков с позицией, отличной от взглядов Зеленского.

Ранее Гончаренко заявил, что украинские власти строят тоталитарное государство с закрытыми границами и диктатором во главе. По его словам, скоро на Украине придется открывать кафедру «научного зеленизма».

