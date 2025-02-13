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10:44, 13 февраля 2025Бывший СССР

В Раде заметили провал дипломатии Зеленского

Депутат Рады Геращенко заявила о провале Киева после разговора Путина и Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Дипломатия президента Украины Владимира Зеленского провалилась после телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Три года дипломатии в стиле быкоко (иронический термин, обозначающий отсутствие знаний и вкуса — прим. «Ленты.ру») демонстрируют полный провал, нас только информируют про некие договоренности с Путиным», — отметила политик.

Геращенко заявила о провале фундаментального принципа Киева «ничего про Украину без Украины». По ее мнению, ранее организованные Зеленским «саммиты мира» остались в прошлом и больше не привлекают международных партнеров. Депутат добавила, что решение властей Украины ввести санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) еще сильнее подорвут влияние Киева.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал символичным звонки Трампа Путину и Зеленскому. По его мнению, тон заявлений американского президента на данный момент внушает сдержанный оптимизм.

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