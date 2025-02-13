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08:30, 13 февраля 2025Бывший СССР

Звонок Трампа Путину и Зеленскому назвали символичным

Рогов назвал символичным звонок Трампа Путину и Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал звонки президента США Дональда Трампа лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов назвал символичным звонок Трампа Путину и Зеленскому и подчеркнул, что процесс переговоров станет непростым. По его мнению, тон заявлений американского президента на данный момент внушает сдержанный оптимизм.

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«Трамп, позвонив сначала президенту России, дал понять, с кем он будет реально решать дела и с кем готов вести диалог на равных, а затем уже уведомил Зеленского, фактически дав тому команду, как стоит и как не стоит вести себя дальше», — отметил он.

Накануне Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По мнению лидера США, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. После Трамп позвонил Зеленскому.

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