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14:21, 13 февраля 2025Россия

В России указали на точку невозврата на фоне разговора Путина с Трампом

Философ Дугин заявил о точке невозврата на фоне разговора Путина с Трампом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Русский философ, директор Института Царьграда Александр Дугин высказался о балансе сил в мире на фоне разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Его заявление опубликовано на сайте издания.

Он прокомментировал публикацию газеты The Telegraph о том, что «теперь это мир Трампа и Путина». Философ отметил, что журналисты забыли о председателе КНР Си Цзиньпине. «Действительно, теперь это мир Путина, Трампа, Си Цзиньпина и Нарендры Моди. Многополярный мир, или Порядок Великих Держав. Глобализм рухнул», — завил Дугин.

По его словам, Европа оказалась на обочине, философ сравнил ее положение с Украиной. «Это epic fail. Путин оказался прав во всем», — заявил Дугин и добавил, что для укрепления такого порядка необходимо сделать еще многое, однако уже сейчас «мы находимся в точке невозврата».

Путин поговорил с Трампом по телефону 12 февраля, переговоры длились полтора часа. Лидеры двух стран обсудили урегулирование конфликта на Украине, и Путин выразил готовность принять коллегу и должностных лиц из США в Москве.

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