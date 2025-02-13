В России высказались о сроках переговоров по Украине

Депутат Чепа: На годы мирные переговоры по Украине не затянутся

На годы мирные переговоры по Украине не затянутся, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Возможные сроки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Сесть за стол переговоров и начать обсуждение не так просто, нужна подготовка, отметил депутат.

«Когда будет все подготовлено, тогда пойдет все в нужном направлении. То есть еще работа предстоит, конечно, но она, на мой взгляд, идет очень оперативно. Есть определенные посылы, которые подсказывают, что стороны стремятся к этому: и освобождение заключенных, и другие моменты. Это обнадеживает», — высказался парламентарий.

По его мнению, на годы переговоры не затянутся, так как ситуация никого не устраивает и через два с половиной года в США начнется следующая предвыборная гонка.

Я думаю, что в течение относительно короткого времени будет выработана дорожная карта, что называется, этого процесса и процесс пойдет Алексей Чепа депутат Госдумы

12 февраля американский и российский президенты Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. Переговоры лидеров России и США длились полтора часа. Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством переговоров. Российский лидер также выразил готовность принять коллегу и должностных лиц из США в Москве.

После разговора Трамп сообщил, что договорился с Путиным немедленно начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

