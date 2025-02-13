Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:09, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

В России введут новые меры для защиты от мошенников

Мишустин анонсировал обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Председатель правительства России Михаил Мишустин анонсировал новые меры для защиты от телефонных и интернет-мошенников. Его слова передает ТАСС.

Правительство подготовило поправки в ряд законов. В частности, одна из них предполагает обязательную маркировку звонков. Мишустин объяснил, что эта мера необходима, чтобы пользователь понимал, поступил ли звонок от организации или с международного виртуального номера. Информация об этом будет отображаться на экране, уточнил премьер-министр.

Кроме того, для защиты от мошенничества предлагается мера, согласно которой банки, операторы связи и органы государственной власти не смогут использовать иностранные мессенджеры для общения с россиянами. «Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений», — объяснил Мишустин.

Ранее стало известно, что в России изменят десятки законов для борьбы с киберпреступлениями. Среди них появится мера, согласно которой россияне смогут отказаться от рекламы и спам-рассылок.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские обменники взяли тайм-аут из-за падения курса доллара. По какой цене продают валюту?

      На Западе рассказали о разочаровании офиса Зеленского в Трампе

      Россиян предупредили о подорожании набора для свидания

      В Госдуме решили штрафовать за пропаганду семейно-бытового насилия

      Врач назвал две требующих обращения к врачу особенности головной боли

      Американская стюардесса раскрыла размер своей зарплаты

      В российском регионе иностранец изрезал свою жену из-за ревности

      На Украине назвали причины санкций против Порошенко и других украинских олигархов

      Живущий в Германии российский футболист-чемпион описал немцев фразой «положиться нельзя»

      Браузер Chrome научился менять пароли с помощью ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше