В России введут новые меры для защиты от мошенников

Мишустин анонсировал обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников

Председатель правительства России Михаил Мишустин анонсировал новые меры для защиты от телефонных и интернет-мошенников. Его слова передает ТАСС.

Правительство подготовило поправки в ряд законов. В частности, одна из них предполагает обязательную маркировку звонков. Мишустин объяснил, что эта мера необходима, чтобы пользователь понимал, поступил ли звонок от организации или с международного виртуального номера. Информация об этом будет отображаться на экране, уточнил премьер-министр.

Кроме того, для защиты от мошенничества предлагается мера, согласно которой банки, операторы связи и органы государственной власти не смогут использовать иностранные мессенджеры для общения с россиянами. «Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений», — объяснил Мишустин.

Ранее стало известно, что в России изменят десятки законов для борьбы с киберпреступлениями. Среди них появится мера, согласно которой россияне смогут отказаться от рекламы и спам-рассылок.