В российском регионе осудили бывшего мэра Елизова по делу о хулиганстве

На Камчатке суд приговорил к трем годам условно экс-мэра Елизова за хулиганство

На Камчатке суд приговорил к трем годам условно экс-мэра Елизова за хулиганство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Как установил суд первой инстанции, в июле 2023 года был депутатом Елизовского городского поселения и проводил время на одной из баз отдыха, где нарушал общественный порядок, нецензурно выражался и мешал окружающим. Вечером после закрытия один из владельцев попросил покинуть территорию, но получил агрессивный ответ и удар по голове.

В декабре 2024 года Елизовский районный суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком на четыре года. Осужденный не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу с просьбой отменить обвинительный приговор.

После рассмотрения доводов государственного обвинителя суд не обнаружил оснований для его отмены.

Ранее сообщалось, что на Камчатке задержали мэра Елизова по делу о хулиганстве.