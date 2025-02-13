В российском регионе осудили мужчину на два года за призывы к свержению власти

На Сахалине суд приговорил мужчину к двум годам за призывы к свержению власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на территориальное управление ФСБ.
Его признали виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет») УК РФ.
По данным агентства, 65-летний мужчина неоднократно размещал в одной из социальных сетей публикации, направленные на свержение власти и конституционного строя России.
Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима и запретил заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и других материалов в сети. Он был арестован в зале суда.
Ранее сообщалось, что ФСБ вычислила призывавшего к смене власти россиянина.