В российском регионе осудили мужчину на два года за призывы к свержению власти

На Сахалине суд приговорил мужчину к двум годам за призывы к свержению власти

На Сахалине суд приговорил мужчину к двум годам за призывы к свержению власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на территориальное управление ФСБ.

Его признали виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет») УК РФ.

По данным агентства, 65-летний мужчина неоднократно размещал в одной из социальных сетей публикации, направленные на свержение власти и конституционного строя России.

Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима и запретил заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и других материалов в сети. Он был арестован в зале суда.

Ранее сообщалось, что ФСБ вычислила призывавшего к смене власти россиянина.