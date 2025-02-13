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07:21, 13 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе осудили мужчину на два года за призывы к свержению власти

На Сахалине суд приговорил мужчину к двум годам за призывы к свержению власти
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

На Сахалине суд приговорил мужчину к двум годам за призывы к свержению власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на территориальное управление ФСБ.

Его признали виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет») УК РФ.

По данным агентства, 65-летний мужчина неоднократно размещал в одной из социальных сетей публикации, направленные на свержение власти и конституционного строя России.

Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима и запретил заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и других материалов в сети. Он был арестован в зале суда.

Ранее сообщалось, что ФСБ вычислила призывавшего к смене власти россиянина.

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