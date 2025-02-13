Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:59, 13 февраля 2025Россия

В российском регионе отец нашел новорожденного в выгребной яме

Житель Ленобласти нашел новорожденного в выгребной яме
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Ломоносовского района Ленинградской области нашел новорожденного в выгребной яме, его супругу и еще одного ребенка госпитализировали. Об этом стало известно изданию «Конкретно.ру».

Все произошло в деревне Низино. У 30-летней жительницы российского региона на 34-й неделе беременности начались преждевременные роды. Она родила двойню в уличном туалете, одного из младенцев отец нашел в выгребной яме, спасти ребенка не получилось.

Мать и второго ребенка отвезли в больницу. Соседи отзывались о семье как о благополучной. В прошлом в поле зрение сотрудников правоохранительных органов муж с женой не попадали.

Ранее сообщалось, что в Красноярске девятиклассница родила ребенка в ванной и выбросила его в мусорный бак. У девушки принимала роды ее мать.

Когда школьница приняла решение избавиться от малыша, родительница не стала этому перечить. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские «Искандеры» уничтожили одно из ключевых производств дронов в Киеве

      За один день арестовали более сотни членов сицилийской мафии

      В ЛНР рассказали о жалобах ВСУ на «капризы» техники НАТО

      Иностранцы массово устремились в Россию

      Названа любимая игра россиян

      В Таджикистане осудили экс-главу МИД и других политиков за попытку госпереворота

      Украинские войска нанесли 12 ударов по встречавшим МАГАТЭ машинам

      В российском регионе отец нашел новорожденного в выгребной яме

      Бывший советник Трампа заявил о «сдаче» президента США Путину

      В Европе решили усилить поддержку Киева после разговора Путина и Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше