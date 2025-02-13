В российском регионе отец нашел новорожденного в выгребной яме

Житель Ленобласти нашел новорожденного в выгребной яме

Житель Ломоносовского района Ленинградской области нашел новорожденного в выгребной яме, его супругу и еще одного ребенка госпитализировали. Об этом стало известно изданию «Конкретно.ру».

Все произошло в деревне Низино. У 30-летней жительницы российского региона на 34-й неделе беременности начались преждевременные роды. Она родила двойню в уличном туалете, одного из младенцев отец нашел в выгребной яме, спасти ребенка не получилось.

Мать и второго ребенка отвезли в больницу. Соседи отзывались о семье как о благополучной. В прошлом в поле зрение сотрудников правоохранительных органов муж с женой не попадали.

Ранее сообщалось, что в Красноярске девятиклассница родила ребенка в ванной и выбросила его в мусорный бак. У девушки принимала роды ее мать.

Когда школьница приняла решение избавиться от малыша, родительница не стала этому перечить. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.