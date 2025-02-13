В российском регионе власти захотели выселить помогающих животным волонтеров

Власти захотели выселить базу реабилитации животных в Кольцово

В поселке Кольцово в Екатеринбурге власти захотели выселить с земельного участка базу реабилитации животных. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

В администрации утверждают, что организация использует землю незаконно. Кроме того, волонтеры без разрешения перенесли забор. Владельцы базы признали второе нарушение и согласились его устранить, однако ситуация с первой претензией неоднозначная.

Власти отказываются идти на встречу, так как помимо прочего их не устраивает лай. При этом собственники участка утверждают, что жалоб не поступало; база специально обоснована рядом с шумным военным полигоном, чтобы не мешать местным жителям.

Волонтеры подали встречную жалобу на администрацию и обратились за помощью к областным властям. Однако там ответили, что просто решить вопрос не получится. База согласна переехать в муниципальное помещение под целевую аренду, но администрация отказывается предоставлять такую возможность.

Ранее житель города Актау в Казахстане арендовал отдельную квартиру для бездомной кошки. Он пожалел животное, когда кошку выселили с территории ЖК из-за недовольных собственников, однако не смог взять к себе, так как уже содержит в квартире двух котов.