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14:20, 13 февраля 2025Экономика

В российском регионе власти захотели выселить помогающих животным волонтеров

Власти захотели выселить базу реабилитации животных в Кольцово
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В поселке Кольцово в Екатеринбурге власти захотели выселить с земельного участка базу реабилитации животных. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

В администрации утверждают, что организация использует землю незаконно. Кроме того, волонтеры без разрешения перенесли забор. Владельцы базы признали второе нарушение и согласились его устранить, однако ситуация с первой претензией неоднозначная.

Власти отказываются идти на встречу, так как помимо прочего их не устраивает лай. При этом собственники участка утверждают, что жалоб не поступало; база специально обоснована рядом с шумным военным полигоном, чтобы не мешать местным жителям.

Волонтеры подали встречную жалобу на администрацию и обратились за помощью к областным властям. Однако там ответили, что просто решить вопрос не получится. База согласна переехать в муниципальное помещение под целевую аренду, но администрация отказывается предоставлять такую возможность.

Ранее житель города Актау в Казахстане арендовал отдельную квартиру для бездомной кошки. Он пожалел животное, когда кошку выселили с территории ЖК из-за недовольных собственников, однако не смог взять к себе, так как уже содержит в квартире двух котов.

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