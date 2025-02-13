В российской больнице врач ввела катетер двухлетнему ребенку в легкое вместо вены

В Уфе врач-анестезиолог ввела катетер двухлетнему ребенку в легкое вместо вены

В Уфе врач-анестезиолог ввела катетер двухлетнему ребенку в легкое вместо вены. Из-за ошибки россиянки мальчика спасти не удалось, об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, все произошло в российской больнице в 2020 году. Ребенок из Октябрьского поступил в детское республиканское медучреждение с подозрением на злокачественную опухоль печени. Вместе с матерью малыша отправили в реанимацию, чтобы за состоянием следили медики.

Анестезиолог с четырехлетним стажем пришла ставить катетер. Женщина должна была под контролем УЗИ ввести иглу в подключичную вену, однако сделала это на глаз. После не отвезла мальчика на КТ, чтобы проверить, все ли в порядке.

Позже у маленького пациента легкое заполнилось кровью. Вину медика следователи доказали только в 2024-м, к этому времени вышли все сроки давности. Из наказаний осталась только выплата матери ребенка — миллион рублей.

Анестезиолог до января этого года продолжала работать в больнице. Свои действия женщина комментировать отказалась.

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