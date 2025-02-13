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10:10, 13 февраля 2025Мир

В Японии назвали цель разговора Путина и Трампа

Аналитик Сато: Целью переговоров Путина и Трампа было вывести Зеленского из игры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Целью телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было вывести украинского лидера Владимира Зеленского из числа игроков в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший дипломат и аналитик МИД Японии Масару Сато в статье для газеты Asahi.

Сато пояснил, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии с 14 по 16 февраля, планируется встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. «После того, как встреча Зеленский — Вэнс состоится, высказанная на ней позиция Зеленского будет оказывать такое влияние на последующие переговоры, что ее нельзя будет игнорировать», — написал аналитик.

По мнению Масару Сато, российскому лидеру нужно было «объяснить правила игры», в которой решение конфликта зависит от лидеров России и США, а Зеленский — «не игрок».

Японский аналитик добавил, что Трампу известна позиция президента России Путина, который не считает Зеленского легитимным лидером Украины и не верит в его способность стать партнером в переговорах.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что провел очень продуктивный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других. Российский лидер пригласил американского коллегу в Москву.

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