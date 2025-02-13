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23:02, 13 февраля 2025Мир

Во Франции задержали экс-премьера страны

Во Франции задержали бывшего премьера Кастекса по делу о растрате и подлоге
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Во Франции задержали экс-премьера страны Жана Кастекса по делу о растрате государственных средств и подлоге документов. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что бывший премьер-министр с утра 13 февраля находился под стражей в жандармерии Монпелье. Через некоторое время его отпустили.

В основе расследования лежат подозрения касательно решений, принятых Кастексом, когда он возглавлял сообщество муниципалитетов Конфлан-Каниго в департаменте Восточные Пиренеи в 2017 году. Согласно информации источника BFMTV, растрата не была связана с личным обогащением.

Ранее бывшего министра внутренних дел Франции Клода Геана поместили в тюрьму Санте на юге Парижа по делу о коррупции. Решение о том, чтобы посадить 77-летнего экс-министра в тюрьму, последовало за приговором по делу о незаконной выплате премий.

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