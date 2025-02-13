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04:58, 13 февраля 2025Силовые структуры

Задержанному по подозрению в госизмене летчику продлили арест

РИА Новости: задержанному по подозрению в госизмене летчику продлили арест
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Командиру воздушного судна гражданской авиации, задержанному в Краснодаре по подозрению в госизмене в конце января, продлили арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Летчику продлили арест до 16 апреля», — уточнил собеседник агентства.

По версии следствия, пилот решил перевести деньги Вооруженным силам Украины — для этого он обменял рубли на криптовалюту по инструкции сборщика средств для них и перевел ее на указанный счет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

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