РИА Новости: задержанному по подозрению в госизмене летчику продлили арест

Командиру воздушного судна гражданской авиации, задержанному в Краснодаре по подозрению в госизмене в конце января, продлили арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Летчику продлили арест до 16 апреля», — уточнил собеседник агентства.

По версии следствия, пилот решил перевести деньги Вооруженным силам Украины — для этого он обменял рубли на криптовалюту по инструкции сборщика средств для них и перевел ее на указанный счет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

