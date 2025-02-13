Зеленский провел переговоры с премьером Польши

Президент Украины Зеленский провел переговоры с премьер-министром Польши Туском

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, стороны обсудили условия, необходимые для длительного мира на Украине. Политик также рассказал Туску о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

«Подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров. Другой важной гарантией являются серьезные инвестиции в украинскую оборонную промышленность», — написал украинский лидер.

12 февраля Трамп провел переговоры с Зеленским. В их рамках политики договорились о дальнейших контактах и встречах по урегулированию конфликта на Украине.