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20:42, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

Звезда КВН высмеяла заголовки статей про нее

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Российская юмористка, звезда КВН Елена Борщева высмеяла заголовки статей о ней в прессе. На эту тему она высказалась в шоу «Алена, блин!», видео доступно во «ВКонтакте».

Борщева отметила, что недавно ей не понравилось, как ее коллега шутила о перенесенной хирургической операции на половых органах. Затем юмористка поиронизировала, что ее рассказ может стать основой для новости.

«Журналисты еще любят обязательно писать возраст. "43-летнюю юмористку Борщеву возмутила шутка про дымящееся влагалище"», — пошутила звезда КВН. Она также с иронией предложила ведущей шоу, Алене Жигаловой, организовать «движение против эйджизма» в журналистике.

Ранее Борщева раскрыла секрет счастливых супружеских отношений. Юмористка, 19 лет живущая в браке со спортсменом Валерием Юшкевичем, заявила, что в семейных отношениях важно, чтобы люди сохраняли интерес друг к другу и имели общие ценности.

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