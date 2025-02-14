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17:54, 14 февраля 2025Из жизни

Бык сбросил с себя наездника и проткнул его шею рогом

В США участник родео пережил нападение быка, проткнувшего его шею рогом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @zachary_naegele

В штате Флорида, США, бык проткнул шею 24-летнего участника родео и перерезал рогом его сонную артерию. Об этом пишет Daily Mail.

Наездник Закари Негеле 11 часов добирался из родной Луизианы на родео. Он уже более девяти лет оседлывает быков, и в тот день совершенно не волновался. К тому же молодой человек выбрал уже знакомое ему животное. Однако этому быку все равно удалось сбросить наездника на землю и проткнуть рогом его шею. По словам Негеле, увидев кровь, он подумал, что бык раздробил ему челюсть. Однако кровь хлестала подозрительно сильно. Оказалось, что рог быка зашел в шею на 7,6 сантиметра и повредил сонную артерию.

Негеле везли в больницу около 20 минут. Он потерял так много крови, что с трудом дышал, в его глазах темнело. Молодой человек оставался в сознании только благодаря голосам врачей. Негеле вспоминает, что слышал происходящее в больнице. Ему провели операцию по восстановлению нервов и сонной артерии.

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«Доктор сказал мне, что я не должен был остаться в живых и что мне крупно повезло», — вспоминает Негеле. Он уже вернулся домой и снова научился самостоятельно ходить и есть мягкую пищу. «То, что случилось, не заставит меня отказаться от родео, езда на быках — мой основной источник дохода», — объяснил наездник. Он планирует вернуться к спорту в течение следующих месяцев.

Ранее сообщалось, что в США бык затоптал 17-летнего чемпиона по родео среди юниоров из штата Флорида. Животное сбросило юношу, напало на него и ударило копытами в грудь.

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