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04:15, 14 февраля 2025Ценности

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась в бикини

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер снялась в полосатом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rumerwillis

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер Уиллис показала откровенный снимок. Соответствующий кадр появился в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя певица и актриса снялась в красно-белом полосатом бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок. При этом звезда продемонстрировала глубокое декольте и отказалась от макияжа. Кроме того, Уиллис собрала светлые вьющиеся волосы. В качестве украшений она выбрала две подвески и серьги.

В декабре 2024 года дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут вновь отказалась от штанов для фото. Знаменитость поделилась серией снимков, на одном из которых предстала лежащей на полу.

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