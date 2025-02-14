Доктор Мясников обратился к российским властям с одним призывом

Врач Мясников призвал власти пресечь мошенничество с поддельными лекарствами

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к российским властям с призывом начать бороться с мошенниками, торгующими поддельными медикаментами. Видео с просьбой он опубликовал в своем Telegram-канале.

Мясников рассказал, что продолжает получать обращения от знакомых и незнакомых людей с просьбой рассказать о лекарствах, которые он якобы рекламирует. Он заявил, что этим от его лица занимаются мошенники, и призвал россиян не верить подобным предложениям. «Сколько бы я ни говорил, что это не так, сколько бы я ни говорил: "Не верьте этому". Люди все равно верят, все равно покупают, все равно тратят очень немаленькие деньги», — пожаловался доктор.

При этом он предостерег россиян, покупающих такие лекарства, что, кроме денег, они также могут лишиться здоровья. Прием поддельных препаратов, по словам Мясникова, может привести к инфарктам, инсультам и обострениям болезней. Также доктор обратился к своему другу депутату Госдумы Бадме Башанкаеву с просьбой инициировать меры по защите от мошенников. «Мы когда-нибудь это сдвинем с точки, ну когда-нибудь?» — задался вопросом специалист. Ему обидно, что в стране не принимается подобных решений.

Ранее Мясников назвал неожиданный повод борьбы с бессонницей. Для крепкого сна он порекомендовал мужчине в студии его программы съесть кастрюлю пельменей.