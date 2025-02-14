Эксперт подсчитал среднюю стоимость ремонта в «однушке»

Эксперт Аксенов: Ремонт в «однушке» обойдется в 12 тысяч рублей за «квадрат»

Средняя стоимость косметического ремонта в однокомнатной квартире составит в 12 тысяч рублей за квадратный метр. Сумму, необходимую для переделки жилья, подсчитал эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, из-за подорожания строительных материалов и услуг рабочих за последние три года сделать ремонт за полмиллиона рублей удастся только своими руками. «Если мы говорим про косметический ремонт в однокомнатной квартире, то, по нашей практике, эта сумма в два раза больше — примерно в районе миллиона рублей», — рассказал Аксенов. Чтобы рассчитать стоимость ремонта, нужно взять бюджет и разделить на основные статьи затрат.

Обычно, уточнил специалист, это стоимость ремонтных работ, стоимость материалов и стоимость инструмента для проведения работ. Сумму нужно разделить на три части. 30 процентов — это стоимость работ, 30 процентов — стоимость материалов, 30 процентов — накладные расходы. Если косметический ремонт в «однушке» обойдется примерно в 12 тысяч за «квадрат», то за капитальный придется отдать вдвое больше, предупредил Аксенов.

Ранее в феврале россиянам назвали дефект ремонта, из-за которого существенно вырастает расход тепла в доме.