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10:08, 14 февраля 2025Ценности

Фото с оголившимся на улице Джастином Бибером описали в сети фразой «явная депрессия»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @justinbieber

Фото с оголившимся на улице канадским певцом Джастином Бибером описали в сети фразой «явная депрессия». Материал публикует Daily Mail.

30-летнего исполнителя запечатлели на улице, когда он направлялся в спа-салон в Западном Голливуде, штат Калифорния, США. Артист предстал перед камерами в объемной голубой куртке, зеленой спортивной кофте на молнии и приспущенных шортах в тон. Также он надел коричневые меховые сапоги и бейсболку, повернув ее козырьком назад. При этом музыкант распахнул одежду, продемонстрировав обнаженный торс.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Если бы я так одевался, люди кидали бы мне мелочь», «Это явная депрессия», «Он бросает все: свою карьеру и свою жизнь», «Нет сомнений, что он быстро катится вниз», «Наглядный пример того, что счастье не всегда можно купить за деньги», «Надеюсь, Джастин возьмет себя в руки, прежде чем выпадет из окна отеля под наркотиками», «Жаль, что у него нет крепкой семьи, на которую можно опереться», — заявили юзеры.

В январе также сообщалось, что Джастин Бибер побрился налысо на фоне скандалов с P. Diddy.

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