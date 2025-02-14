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20:30, 14 февраля 2025Мир

Глава ЕК зацеловала Зеленского

Фон дер Ляйен зацеловала Зеленского и познакомила с главой Евросовета Коштой
Семен Александров (редактор)

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен зацеловала при встрече Владимира Зеленского и познакомила его с главой Евросовета Антониу Коштой. Видео опубликовано на странице украинского лидера в соцсети X.

На кадрах видно, как глава ЕК приветствует Зеленского на встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности и целует его в обе щеки, после чего знакомит со «своим другом Антониу».

В ходе встречи фон дер Ляйен и Кошта обсудили с Зеленским членство Украины в Европейском союзе. В рамках переговоров политики пообещали украинскому лидеру оказывать поддержку стране до достижения мира и подчеркнули свою готовность активизировать работу по ускорению процесса членства в европейском объединении.

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