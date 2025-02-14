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17:32, 14 февраля 2025Бывший СССР

Главы Еврокомиссии и Евросовета обсудили с Зеленским ускорение вступления Украины в ЕС

Фон дер Ляйен и Кошта обсудили с Зеленским ускорение вступления Украины в ЕС
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским членство возглавляемой им республики в Европейском союзе (ЕС). Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Еврокомиссии

«В заключение президент фон дер Ляйен и президент Кошта подчеркнули свою готовность активизировать работу по ускорению процесса вступления Украины в Европейский cоюз», — говорится в официальном заявлении.

Встреча политиков состоялась 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В ее рамках фон дер Ляйен и Кошта также пообещали Зеленскому оказывать поддержку Украине до достижения мира.

Ранее украинский лидер признал маловероятность членства страны в НАТО. По словам Зеленского, проблема заключается в нежелании ряда европейских стран взять на себя заслуживающие доверия обязательства.

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