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16:46, 14 февраля 2025Мир

Глава Еврокомиссии призвала к миру через силу на Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен: Украине нужен мир через силу, Европа тоже хочет этого
Семен Александров (редактор)

Фото: IMAGO / Alexis Sciard / Globallookpress.com

Украине нужен мир через силу, Европа тоже хочет этого. К этому призвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Украине нужен мир через силу. Европа хочет мира через силу. Президент Дональд Трамп дал ясно понять, что США строго привержены миру через силу», — заявила политик.

По ее словам, она верит, что, что совместными усилиями возможно обеспечить справедливый и прочный мир. Фон дер Ляйен также добавила, что Украина хочет мира больше, чем кто-либо.

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