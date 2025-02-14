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12:36, 14 февраля 2025Мир

Госсекретарь США был вынужден полететь в Германию на другом самолете

ABC News: Госсекретарь США Рубио вылетел в Германию на другом самолете
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио вынужденно вылетел в Германию на другом самолете, так как предназначавшийся ему борт вернулся на авиабазу Эндрюс из-за технических проблем. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Госсекретарь Рубио теперь благополучно направляется в Мюнхен на более компактном воздушном судне», — отмечается в материале телеканала.

По данным Госдепа, Рубио примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, а также встрече глав МИД стран G7. После он на этом же самолете направится на Ближний Восток, где проведет встречи с рядом политиков.

Ранее стало известно, что самолет госсекретаря Рубио, вылетевший в Мюнхен, возвращается на авиабазу под Вашингтоном. Уточняется, что самолет развернулся на объединенную базу Эндрюс в штате Мэриленд из-за технической неисправности. Что стало причиной неполадок, не уточнялось.

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