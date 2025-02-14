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19:36, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий объявил о завершении 50-летней карьеры

Телеведущий Рон Стил заявил, что покидает канал KWWL после 50 лет работы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Рон Стил

Рон Стил . Кадр: KWWL 7 / YouTube

Известный журналист и телеведущий Рон Стил заявил, что покинет американский канал KWWL после 50 лет работы. О завершении карьеры он объявил в эфире своей программы, запись доступна на YouTube.

Стил заявил, что пришел к соглашению с руководством канала, что ему следует прекратить работу над новостным проектом KWWL News. Он добавил, что KWWL дал ему удивительную возможность путешествовать по миру и при этом заниматься журналистской работой.

Отмечается, что последний эфир с участием Стила состоится 27 февраля.

Журналиста приняли на работу в KWWL в 1974 году. Он вел спортивные новости и делал репортажи о спортивных событиях. Кроме того, Стил взял интервью у 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.

Ранее ведущий американского телеканала ABC Майкл Роуленд заявил о завершении 15-летней карьеры. Он заявил, что работа над утренним шоу стала даваться ему тяжело.

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